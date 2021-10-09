Горняк22: Тепло до +17 градусов и ветер ожидается 9 октября в Алтайском крае
Осень Фото: Виталий Барабаш
Предстоящие выходные дни в регионе будут теплыми и временно прекратятся осадки. Уже с начала новой недели синоптики прогнозируют похолодание и дожди со снегом
Погода в Алтайском крае
До +7…+12, а местами по югу до +17 градусов потеплеет 9 октября в регионе. В этот день осадков не ожидается, но утром местами возможен туман. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
Погода в Барнауле
В краевом центре в субботу воздух прогреется до +10…+12 градусов. Преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.