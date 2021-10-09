Горняк22: Два человека погибли при пожаре в селе Алтайского края
Пожар. Огонь. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Всего за минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров, в том числе пять в жилом секторе. Два возгорания зарегистрировали в краевом центре
Два человека стали жертвами пожара в селе Алтайского края. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел 6 октября в селе Ая, уведомление о возгорании в частном жилом доме поступило на пульт диспетчера в 21.39.
Площадь, пройденная огнем, составила около 70 кв. метров, пострадали дом и надворные постройки.
На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины – пенсионеров.
Специалисты выясняют причину случившегося.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле пьяная ссора мужчин закончилась побоями, пожаром и смертью.