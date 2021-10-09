Горняк22: Два человека погибли при пожаре в селе Алтайского края

Пожар. Огонь. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Всего за минувшие сутки в регионе произошло девять пожаров, в том числе пять в жилом секторе. Два возгорания зарегистрировали в краевом центре

Два человека стали жертвами пожара в селе Алтайского края. Об этом «Толку» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 6 октября в селе Ая, уведомление о возгорании в частном жилом доме поступило на пульт диспетчера в 21.39.

Площадь, пройденная огнем, составила около 70 кв. метров, пострадали дом и надворные постройки.

На месте происшествия обнаружили тела мужчины и женщины – пенсионеров.

Специалисты выясняют причину случившегося.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле пьяная ссора мужчин закончилась побоями, пожаром и смертью.

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