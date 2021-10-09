Горняк22: Суд арестовал бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Защитники экс-замглавы минпросвещения обжалуют ее арест. Адвокат Раковой Юлия Новичкова отказалась от других комментариев

В Москве суд арестовал бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, которая обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба Московских судов общей юстиции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря», – рассказали представители суда, уточнив, что Ракова обвиняется в хищении денег, выделенных на проект «Учитель года».

Предположительно, Ракова присвоила себе от 50 до 200 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, по версии следствия, Ракова якобы пролоббировала выделение средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего», в Фонд новых форм развития образования, где была гендиректором. Через эту организацию якобы похищались бюджетные средства, а документы по исполнению госконтрактов фальсифицировались. Свою вину она отрицает.

Фигурантами дела стали еще четыре человека, в том числе Артур Стеценко – гражданский муж Раковой. Он был арестован 6 октября. Ему вменяют незаконное получение зарплаты в 9 млн рублей во время работы в этом же фонде. Свою вину он отрицает.

Бывшие руководители фонда Максим Инкин, Евгений Зак и директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова арестованы 30 сентября.

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