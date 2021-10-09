Горняк22: В Барнауле полиция перекрыла движение из-за загоревшегося кроссовера

Пожар. Горит машина Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

По предварительным данным, у иномарки на ходу вспыхнул моторный отсек. До прибытия бригады пожарных сбить огонь пытались огнетушителями

В Барнауле полиция перекрыла участок дороги из-за загоревшегося автомобиля. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Инцидент произошел утром 8 октября на пересечении улиц Юрина и Новороссийской.

Предварительно, у кроссовера во время движения загорелся моторный отсек. Два экипажа ДПС на некоторое время заблокировали проезд автомобилей и общественного транспорта возле опасного участка.

Судя по опубликованным в Сети видео, персонал расположенных поблизости заведений передал водителю несколько огнетушителей, однако ликвидировать огонь смогла только прибывшая пожарная бригада.

Причины возгорания не известны.

UPD: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, загорелся Toyota Highlander 2011 года выпуска. К прибытию пожарных расчетов автомобиль горел открытым огнем. Огонь уничтожил моторный отсек и салон иномарки на площади 2 кв. метров. Пострадавших нет.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Новосибирске мужчина сгорел в машине из-за непотушенной сигареты.

ТОЛК