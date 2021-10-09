Горняк22: Еще 11 россиян умерли от отравления суррогатным алкоголем

Больница Фото: pixabay.com

В настоящее время всего от употребления суррогатного алкоголя пострадали 15 человек. Для возможного поступления в больницы отравившихся мобилизовали 10 аппаратов ИВЛ

В Оренбургской области 11 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба регионального следкома.

В правительстве области рассказали, что еще два человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В крови погибших обнаружили дозу метанола, которая в разы превышает смертельную, сообщает ТАСС.

«Все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах. Пострадавшие покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке. По нашим данным, это метиловый спирт», – рассказала местная глава минздрава Татьяна Савинова

По данным следствия, 6 и 7 октября в поселке Красночабанском в больнице и в своих домах скончалось более 10 мужчин и женщин в возрасте от 36 до 73 лет. Предварительно, у всех смерть наступила от отравления этанолом.

В настоящее время следователи проверяют каналы реализации алкоголя. Во всех районах власти вместе с работниками правоохранительных органов обходят домовладения. Кроме того, проводят оперативную работу с торговыми сетями.

В августе в Алтайском крае от отравления алкоголем скончались несколько человек. Все погибшие и пострадавшие употребляли алкоголь, который был завезен из Казахстана в пятилитровых канистрах. Предположительно, это был метанол.

Напомним, что число смертей от отравления алкоголем резко выросло в Республике Алтай. В этом году пострадали 183 человека, 63 – скончались. Среди погибших есть один ребенок. По данным Роспотребнадзора, алкогольные отравления вышли на первое месте в регионе среди острых отравлений химической этиологии.

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