Горняк22: Пассажир умер на железнодорожной станции в Алтайском крае
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
По предварительным данным, мужчине стало плохо в зале ожидания. Очевидцы пытались помочь ему, но безрезультатно – прибывшие медики констатировали смерть
В Алтайском крае пассажир умер на железнодорожной станции, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».
По данным источника, это произошло утром 8 октября в Озёрках.
Предположительно, причиной смерти мужчины стал инфаркт.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на охрану железнодорожного вокзала в Барнауле напал голый мужчина.