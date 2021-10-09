Горняк22: В Новосибирске тело мужчины нашли под окнами 17-этажной высотки

Место происшествия Фото: vk.com/pmk54

Днем ранее из окна этого же дома выпал человек. При падении он разбился насмерть. До этого в соседнем доме тоже выпал мужчина, но он выжил

8 октября в Первомайском районе Новосибирска тело мужчины нашли возле 17-этажного дома, сообщают «Вести Новосибирск».

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По предварительной информации, мужчина выпал с одного из верхних этажей.

По словам главврача станции скорой помощи Ирины Большаковой, вызов поступил с адреса: улица Одоевского, 1/7. Мужчине на вид примерно 40 лет. Травмы на теле характерны для падения с высоты.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили факт обнаружения тела и рассказали, что делом занимается следственный комитет.

Ранее в Барнауле мужчина выпал с балкона многоэтажки. Травмы, которые получил мужчина при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, что погибший несколько раз заходил и выходил из подъезда.

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