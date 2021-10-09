Горняк22: Спасатели нашли живым рыбака, пропавшего в ливень на Бии
Река Бия Фото: соцсети
Мужчина трое суток провел в условиях сильной непогоды без связи и средств обогрева, однако выжил и дождался помощи спасателей
В Алтайском крае благополучно завершилась операция по поиску 67-летнего рыбака на Бии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, мужчина на резиновой лодке с мотором отправился из соседней Республики Алтай к селу Малоенисейскому, но в пути погода резко испортилась – пошел сильный ливень, и он решил переждать ненастье на берегу. Однако дождь не переставал, телефон разрядился, а спички промокли.
Родственники, обеспокоенные тем, что мужчина не выходит на связь, обратились к спасателям. Спустя семь часов поисковых работ рыбака обнаружили на острове.
«Несмотря на то что он провел трое суток в условиях непогоды, медицинская помощь ему не понадобилась. Его обогрели, накормили и определили на ночлег в ближайшем населенном пункте», – отметили в МЧС.
На следующий день пенсионер вернулся домой.
Ранее «Толк» сообщал о том, что неизвестные жестоко избили алтайских рыбаков и грозились их утопить.