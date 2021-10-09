Горняк22: Водители встали в огромную пробку на выезде из Барнаула

Пробка на выезде из Барнаула Фото: yandex.ru/maps

Очевидцы сообщают о пробке вечером в пятницу на Правобережном тракте. Предположительно, затор автомобилей образовался из-за ДТП

8 октября автомобили встали в пробку на выезде из Барнаула в районе моста через Лосиху на Правобережном тракте, сообщает «В КУРСЕ 22».

«Движение затруднено. Пробка образуется от «Водного мира», – рассказали водители.

По словам очевидцев, на выезде произошла авария. На аварийках стоят три легковых автомобиля. Кроме того, рядом ведутся дорожные работы.

Ранее в Барнауле полиция перекрыла движение из-за загоревшегося кроссовера. По предварительным данным, у иномарки на ходу вспыхнул моторный отсек. До прибытия бригады пожарных сбить огонь пытались огнетушителями.

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