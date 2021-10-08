Горняк22: В Барнауле арестованный коттедж продают с аукциона за 10 млн рублей

Коттедж Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Коттедж с землей впервые выставляется на торги. Сейчас он находится в залоге. Обременения будут сняты уже для нового собственника

В Барнауле выставили на торги элитный коттедж, который находится под арестом. Стартовая цена составляет 9,65 млн рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Двухэтажный дом площадью 300 кв. метров находится по адресу: ул. Матросова, 158, недалеко от наркологического диспансера. Кирпичный коттедж построили в 2006 году. Заявки от участников принимаются до 13 октября. После этого организаторы определят победителя.

Территория земельного участка составляет 670 кв. метров. Она огорожена кирпичным и металлическим заборами. Земля предназначена для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов. При этом, по данным реестра недвижимости, дом на этой территории не числится.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 22 млн рублей продают комплекс с баней, магазином и трешкой. Объект состоит из трех зданий и находится по адресу: ул. Фурманова, 18. По словам владельца, недвижимость продается как готовый бизнес из-за переезда. Будущим владельцам обещают окупаемость вложений за 4,5 года.

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