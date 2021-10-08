Горняк22: В Алтайском крае 257 взрослых и 21 ребёнок заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус. Скорая помощь Фото: телеканал "Толк"

599 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 245 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 278 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 7 октября с начала пандемии заболели уже 79 555 человек, в том числе 5 863 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

27 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 19 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 614 жителей региона.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 165 пациентов. Еще у 473 больных обнаружена вирусная пневмония

46 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 59 815 пациента.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 27 565.

Всего в крае развернуто 4 132 койки для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 494 места.

На утро 7 октября в Алтайском крае прививаются 700,5 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 86,

Бийск – 24,

Рубцовск – 23,

Алейск – 14,

Яровое – 10,

Змеиногорский и Калманский районы – по 7,

Бийский и Михайловский районы – по 6,

Заринск и Павловский район – по 5,

Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Усть-Пристанский и Шипуновский районы – по 4,

Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по 3,

ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский и Целинный районы – 2,

Новоалтайск, Алтайский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Смоленский, Суетский, Тальменский и Тюменцевский районы – по 1.

ТОЛК