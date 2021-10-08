Горняк22: Энергетики хотят обанкротить бийский «Водоканал» из-за долгов за свет

Водоканал Фото: vyatka-aqua.ru

Однако мэрия поспешила успокоить население, которое переживает о судьбе холодного водоснабжения в городе. Чиновники заверили, что имущество МУП никто не продаст

Компания «Алтайэнергосбыт» подала иск в арбитражный суд против бийского МУП «Водоканал» из-за скопившихся долгов, сообщили «Толку» в «Алтайэнергосбыте». Согласно материалам дела, долг за электричество перед ресурсовиками составляет 6,7 млн рублей.

Большая часть исковых претензий суд уже удовлетворил. Так, 6 сентября этого года суд вынес решение о взыскании 4,4 млн рублей. Этот долг скопился с начала 2021 года с учетом пени. На это решение уже подали апелляцию.

Как пояснил начальник территориального отделения «Бийское» компании «Алтайэнергосбыт» Николай Булгаков, ограничивать подачу электроэнергии никто не намерен, так как МУП обслуживает социально значимые объекты. По его словам, с должником и мэрией компания постоянно ведет переговоры, однако долг продолжает расти. При этом «Водоканал» регулярно направляет письма с обещанием погасить задолженность.

Ранее «Алтайэнергосбыт» обращался в Арбитражный суд Алтайского края о взыскании задолженности за свет за последние месяцы: 688 тыс. руб. – за июль 2021 года и 777 тыс. руб. – за август 2021 года.

Бийский «Водоканал» уже привлекал от третьих лиц 100 млн рублей, чтобы рассчитаться с рядом кредиторов, среди которых «Газпром Межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация», ТК «Фактор», «АлтайУголь».

В администрации поясняли, что даже при худшем раскладе имущество «Водоканала» не смогут распродать.

Бийские депутаты ранее уже высказывали недовольство слабой работой по сборам долгов с населения.

Ранее сообщалось, что УФАС оштрафовала бийский МУП «Водоканал» и наложила штраф в размере 2,7 млн рублей за «злоупотребление доминирующим положением». Оказалось, что компания «Бийскпромводы» оказывает водоканалу услуги по транспортировке и сбросу сточных вод в реку Бию, получая от МУП оплату согласно действующему тарифу. Однако у компаний возникли разногласия по объему оказываемых услуг. Чтобы уточнить данные, «Бийскпромводы» обратилось в МУП с просьбой выдать технические условия, чтобы спроектировать узел коммерческого учета транспортируемых сточных вод. Однако получило отказ.

МУП заявило, что не сделало это из-за отсутствия договора между фирмами на транспортировку сточных вод. Ведомство выявило нарушение со стороны МУП.

ТОЛК