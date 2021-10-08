Горняк22: Депутаты избрали нового сенатора от Алтайского края

Виктор Зобнев Фото: Виталий Барабаш

Экс-депутат Госдумы Виктор Зобнев сменит в Совете Федерации Сергея Белоусова, который работал там без перерыва с 2008 года

Новым сенатором от законодательной ветви Алтайского края стал Виктор Зобнев. Его избрали депутаты 7 октября на первой организационной сессии краевого парламента нового созыва.

Напомним, Зобнев был депутатом Госдумы прошлого созыва. И даже участвовал в праймериз «Единой России», чтобы снова участвовать в выборах по своему Рубцовскому округу. Однако затем резко отказался от участия в выборах в федеральный парламент, но вошел в первую тройку на выборах в АКЗС. Уже тогда звучала информация, что его включили в список с «прицелом» на сенаторство. Позже эти сведения подтвердили в «ЕР».

Напомним, до недавнего времени законодательную власть региона в Совете Федерации представлял Сергей Белоусов, работавший там с 2008 года. Исполнительную ветвь власти представляет Александр Карлин, экс-губернатор края.

Между тем уже сейчас в партии власти активно обсуждают вопрос, кому достанется освободившийся мандат. В числе кандидатур звучат Василий Мотуз, Игорь Левин, Наталья Цепенко – как представители территорий, которые от «ЕР» оказались никак не представлены в новом созыве. А также некоторые ресурсные кандидаты-барнаульцы, проигравшие на округах, но входившие в списки: Дмитрий Аганов или Александр Лисицын.

Ранее депутаты на оргсессии избрали председателя, его заместителей и глав комитетов.

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