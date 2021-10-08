Горняк22: В России рассчитали цены на электричество в 2022 году

Электричество Фото: pixabay.com

Приказом ФАС установили минимальные и максимальные уровни, которых региональные власти должны будут придерживаться при определении конкретных тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифные «коридоры» на электроэнергию для населения на 2022 год, сообщает «Российская газета».

Стало известно, что тариф за свет в каждом российском регионе может вырасти на 5% или до уровня предельного подорожания коммунальных услуг, если он выше 5%.

Предположительно, тарифы на электроэнергию начнут расти с июля. В ФАС подчеркнули, что ведомство будет следить, чтобы размер платы граждан за все виды коммунальных ресурсов не рос выше уровня инфляции.

Дороже всего за электроэнергию будут платить на Чукотке (9,27 рубля за киловатт), меньше всего – в Иркутской области (1,27 рубля за киловатт). В регионах применяются разные тарифы при оплате электроэнергии в пределах социальной нормы потребления и сверх нее

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские предприятия ЖКХ должны за уголь, электроэнергию и газ 1,4 млрд рублей. При этом задолженность потребителей за коммунальные услуги в регионе превышает 2 млрд рублей и продолжает увеличиваться. По словам главы алтайского минстроя Ивана Гилева, в отдельных случаях долги за тепло и воду взыскать нереально.

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