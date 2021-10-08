Горняк22: Кафе, развлечения и самоизоляция: в Алтайском крае могут ввести ограничения

Коронавирус Фото: pixabay

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С каждым днем в регионе фиксируют все больше новых больных

В Алтайском крае планируют ввести новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом стало известно 7 октября после заседания краевого оперштаба, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Какие ограничения советует ввести в крае Роспотребнадзор

Ограничение режима работы общепита;

введение режима самоизоляции для людей старше 65 лет;

проведение массовых мероприятий при наполняемости не более 50% от общей вместимости (но не более 500 человек).

Заболеваемость растет

В минздраве заявили, что заболеваемость коронавирусом растет. Здесь намерены увеличить коечный фонд для ковидных больных. В ведомстве уточнили, что в регионе также растет число тяжелых пациентов, в разы выросла нагрузка на скорые и врачей. При этом, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в крае снизились темпы вакцинации, что вызывает особую тревогу.

В свою очередь, руководитель алтайского Роспотребнадзора Ирина Пащенко отметила, что в крае привито около 700 тысяч человек при плановом показателе в 1,1 млн человек. Большинство работников медицинской сферы, образования, сотрудников минсоцзащиты прошли вакцинацию. Самый низкий показатель – в сфере пищевой промышленности и транспорта. Сейчас ведомство проверяет коллективы, чтобы выявить сотрудников, которые не прошли вакцинацию.

Снова рейды

Кроме того, в крае активно проверяют соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей. Так, в начале октября в Барнауле из-за грубых нарушений действующего режима ограничений на пять суток приостановили работу кафе «Дымок» (ул. Попова, 64а). По решению суда срок приостановки будет продлен до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Бийске 25 классов перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом. В управлении образования города рассказали, что ситуация с COVID-19 в школах относительно стабильная. Одни классы выходят с карантина, другие на него уходят. Более того, если класс оправили на дистант из-за ковида, школьники не должны посещать кружки и секции. При этом в городе 18 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ.

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