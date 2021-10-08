Горняк22: В Алтайском крае к началу сезона подорожала зимняя резина

Шины. Авто Фото: pixabay.com

Подорожание зимней резины отмечается во многих регионах России. Причиной тому стала инфляция и возросшие траты производителей

В Алтайском крае к началу сезона почти на четверть возросли цены на зимнюю резину, сообщают «Вести22».

Так, один комплект подержанных шин обойдется в среднем около 14 тысяч рублей, а новый в магазине стоит более 40 тысяч. Не исключено, что спрос на б/у резину в этом году резко вырастет.

Такая ситуация связана с ростом цен на сырье для изготовления шин, а также с сопутствующими издержками производителей.

В некоторых района Алтайского края уже выпал первый снег. Так, в Змеиногорском районе из-за снегопада 6 октября отменили автобусное сообщение с краевой столицей. А в Республике Алтай на горных перевалах автомобилисты забуксовали из-за внезапного снегопада. При этом многие водители не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

На пунктах шиномонтажа уже заметен наплыв автомобилистов, которые спешат «переобуться» с наступлением холодов.

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