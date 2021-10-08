Горняк22: В администрации Бийска не привитых от ковида чиновников отстраняют от службы

Прививка. Вакцина Фото: pixabay.com

В городской администрации отметили, что руководителям структурных подразделений необходимо организовать аналогичную работу

С 11 октября в бийской мэрии будут отстранять от работы чиновников, которые не вакцинировались от COVID-19, сообщает «Бийский рабочий».

В пресс-центре администрации рассказали, что делается это в соответствии с Трудовым кодексом РФ и постановлением главного санитарного врача.

«Работники администрации города, не прошедшие вакцинацию и не предоставившие медицинских сведений о противопоказаниях к прививке против COVID-19, с 11 октября отстраняются от работы без сохранения заработной платы», – подчеркнули представители мэрии.

7 октября на заседании алтайского оперштаба мэр Бийска Александр Студеникин подтвердил, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти будут отстранены от работы за отказ от прививки.

Ранее «Толк» сообщал, что реанимация бийского госпиталя не справляется с наплывом тяжелых ковид-больных. Власти рассматривают вопрос о введении дополнительных ограничительных мер. В Алтайском крае с каждым днем растет заболеваемость коронавирусом. Кроме того, чаще начали болеть дети и подростки.

ТОЛК