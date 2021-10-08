Горняк22: В Барнауле на Горе построят двухуровневую транспортную развязку

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Она позволит решить проблему транспортной доступности этого участка, а также поможет развитию жилищного строительства поселка Южного

В Барнауле планируют построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов, сообщает минэкономразвития края. На эти цели выделят 1,4 млрд рублей.

Такое решение связано с тем, что развитие жилищного строительства в поселке Южном во многом сдерживается низкой пропускной способностью дорожной сети.

Средства на строительство выделят из бюджетного кредита, который одобрили для региона в правительстве. Всего край получит более 9,2 млрд рублей. За счет средств инфраструктурных кредитов в 2022-2023 годах планируется создание 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на эти цели в том числе проведут реконструкцию моста у Нового рынка, которому уже 70 лет. Власти уточнили, что это важное решение, так как в часы пик мост становится «бутылочным горлышком», где концентрируется большое количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы. В 2022-2023 годы на эти цели обещают выделить 2,6 млрд рублей, взятых в кредит. Окончательное решение о выделении денег примут до конца 2021 года.

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