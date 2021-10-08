Горняк22: Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае к выходным

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

После мощного снегопада в середине рабочей недели в регион идет настоящее осеннее тепло – в крае потеплеет до +17 градусов

Потепление ждет жителей Алтайского края в выходные, 9 и 10 октября, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, в субботу, 9 октября, воздух на территории региона прогреется до +17 градусов днем, ночью будет -1…+4. Однако в восточных районах ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Порывы ветра при этом достигнут 18 м/с.

В Барнауле также будет значительно теплее – до +12 градусов, ночью ожидается +1…+2. Однако осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 10 октября, столбики термометров поднимутся до +13 градусов днем, ночью будет -2…+3. В отдельных районах края ожидаются дожди. В Барнауле тепло в этот день достигнет +10 градусов. При этом в конце дня может пройти небольшой дождь. Ветер подует с порывами до 11 м/с.

Ранее на Алтайский край обрушился снежный шторм. Некоторые районы завалило снегом – было отменено даже автобусное сообщение. В Республике Алтай туристы не могли преодолеть горные перевалы из-за обилия снега.

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