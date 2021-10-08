Горняк22: Барнаульские водители пожаловались на огромные очереди в ГИБДД

ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк

По словам представителя городской ГИБДД, за девять месяцев этого года зарегистрировано 9,3 тысячи ДТП, из которых 3,2 тысячи оформили без участия полиции

Барнаульские автомобилисты пожаловались, что не могут записаться в ГИБДД на оформление ДТП из-за огромных очередей, сообщает «Банкфакс».

В городской Госавтоинспекции рассказали, что в ведомстве не хватает сотрудников, чтобы справиться с наплывом желающих оформить ДТП. Сейчас ситуацию уже удалось урегулировать.

«Оформлением ДТП занимаются четыре сотрудника. Из-за ковидных ограничений оформление ведется по предварительной записи по телефону или через дежурную часть. В день в среднем возможен прием порядка 32 человек», – объяснили в ГИБДД.

Кроме того, по словам представителя ведомства, если участники ДТП не застрахованы, необходимо присутствие сотрудников ГИБДД. Такие случаи отнимают дополнительное время. При этом в ведомстве отметили, что проблема с записью может возникнуть снова из-за роста аварийности после ухудшения погоды.

Ранее «Толк» сообщал, что барнаулец сядет за массовое ДТП, в котором погибли два человека. Прокурор посчитал, что водитель мог снизить скорость, учитывая, что погодные условия на дороге были неблагоприятными, но этого не сделал. Обвиняемый признал вину и полностью возместил вред, причиненный потерпевшим.

ТОЛК