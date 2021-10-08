Горняк22: Алтайский министр здравоохранения признал, что привитые умирают от COVID

Дмитрий Попов Фото: Антон Червяков

Демократии в здравоохранении по вопросам вакцинации быть не должно, считает Дмитрий Попов. По мнению министра, антипрививочники угрожают безопасности окружающих

Министр здравоохранения Алтайского края Попов заявил, что «единицы» из привитых от новой коронавирусной инфекции все же умирают от COVID-19. Но это, подчеркнул он, «мизерное число, сотая доля процента, если не тысячная» от общего числа умерших.

«Багаж болезней»

Глава минздрава напомнил, что подавляющее число умерших от коронавируса – люди старше 60 лет, у которых иммунитет более слабый, чем у молодых.

«Прививка прежде всего предупреждает тяжелое течение инфекции, а не заражение ей. Но мы прививаем в том числе пожилых людей, у которых есть определенный багаж болезней», – объяснил министр случаи смертей среди привитых.

«Детей надо прививать»

В регион в скором времени должны завезти вакцину от коронавируса для детей от 12 лет. Уже осенью 2021 года их будут прививать от новой инфекции. Именно дети зачастую переносят болезнь бессимптомно, но распространяют вирус.

Исследования в Аргентине показали эффективность против смерти от COVID 74,9% для первой дозы «Спутника V» и 93,3% для полного двухдозового курса.

Согласно данным властей Венгрии, «Спутник V» показал наименьший процент среди других вакцин по заболеваемости и смертности после прививки: на 100 тыс. привитого населения заболело 95 человек (менее 0,1%), смертность составила 1 человек (0,001%).

В журнале EClinicalMedicine от Lancet были опубликованы результаты исследования однокомпонентного «Спутника», которым привили 80 тыс. человек в возрасте от 60 до 79 лет. Вакцина оказалась на 78,6% эффективна против заражения, на 87,6% против госпитализации и на 84,8% против смерти.

«Прививать детей надо. Прививка дает не только собственную защиту, но и защиту для окружающих. Вирус мутирует, он хотя и без мозгов, но все же постоянно борется за существование, находит новые ниши – он стремится жить. Пока что дети от COVID-19 не умирают, но где гарантия, что не начнут?» – задался вопросом Дмитрий Попов.

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Также министр раскритиковал семьи, в которых не с кем оставить детей в случае непредвиденных обстоятельств, но они при этом не прививаются: «Поступают обращения: мама-папа, два ребенка, все болеют, помогайте. Возникает вопрос: а чего не вакцинировались?»

Глава минздрава отметил, что в некоторых странах отказ от прививок наказуем, так как это касается безопасности окружающих. А родителей-антипрививочников, чьи дети не получают вакцины по нацкалендарю, могут лишить родительских прав (в частности, такое предусматривает законодательство Франции. – Прим. ред.).

«Доктор сказал – не прививайтесь»

Врачи-антипрививочники, которые необоснованно уговаривают пациентов не вакцинироваться, по мнению Дмитрия Попова, фактически предлагают им переболеть опасной инфекцией с высокой вероятностью смертельного исхода. Ведь получить иммунитет от COVID можно только двумя способами: привиться или перенести болезнь.

«Мое личное мнение: не там в демократию играем. В здравоохранении так не должно быть. Все, что касается вакцинации от инфекций, – это вопрос национальной безопасности и безусловности исполнения. У меня есть опыт общения с докторами, которые выступают против прививок. Я таким предлагаю пойти на работу в ковидный госпиталь. Ты говоришь – не прививаться? Welcome: иди посмотри на тех, кому ты предложил переболеть, поработай в реанимации. А я через месяц готов с тобой встретиться, и ты расскажешь, такого ли ты хочешь. И знаете: пока ни один не согласился на это предложение», – заявил министр.

«Все эти а-ля эксперты существуют, пока их лично болезнь не касается», – считает Дмитрий Попов. Как только они сталкиваются с коронавирусом, их антипрививочная решимость стремительно тает.

Министр также выразил личное мнение о том, что прививку от COVID-19 стоит включить в национальный календарь, поскольку «коронавирус имеет большой удельный вес в структуре смертности населения».

Обо всех последствиях перенесенной инфекции только предстоит узнать, уверен Дмитрий Попов. При этом он уверен, что коронавирус ждет судьба вируса гриппа: он постепенно будет «выдыхаться» по мере формирования коллективного иммунитета.

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