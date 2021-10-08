Горняк22: Что нужно сделать 8 октября: народные приметы на Сергея Капустника

Капуста. Урожай. Огород Фото: Ulrike Leone с сайта Pixabay

В этот день на Руси наши предки занимались засолкой и консервацией капусты, а также выпекали хлебные лепешки на капустном листе

8 октября отмечается народно-христианский праздник «Сергей Капустник». По-другому его называют «День Сергия Радонежского», «Курятник» и «Капустник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 8 октября

8 октября наши предки обязательно рубили капусту и заготавливали ее на зиму. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили овощи, а взрослые их резали.

В деревнях устраивали капустки. На них приглашали девушек, чтобы они помогли в заготовке капусты. Обычно это проводилось с песнями, танцами и угощениями. Нередко на таких события незамужние девушки находили себе спутника жизни.

Другое название праздника, «Курятник», святому Сергию дали за то, что он считался хранителем домашней птицы, а особенно кур.

В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если ночью выпадет снег, то зима начнется 21 ноября на Михайлов день.

Народные приметы 8 октября

Сергей Капустник – на Сергия капусту рубят.

Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

Если снег в этот день сухой, то лето будет хорошим.

Толстый пласт снега на сырой земле означает хороший урожай в следующем году.

На Сергея Капустника ясно и тепло – погода будет хорошей еще три недели.

Первый снег Фото: pixabay.com

Источник

ТОЛК