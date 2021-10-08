Горняк22: До +10 градусов и мокрый снег ожидаются 8 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

Ночные заморозки достигают уже -6 градусов. Однако в предстоящие выходные дни синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов

8 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +5…+10 градусов. В отдельных районах в этот день возможны небольшие дожди, утром вероятны осадки с мокрым снегом. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС края.

В пятницу в Барнауле воздух прогреется до +5…+7 градусов. В начале дня – небольшой дождь, утром – с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Уже в субботу по краю ожидается потепление до +7…+12, местами по югу до +17 градусов, в краевом центре – около +11. В воскресенье, 10 октября, в регионе до +13.

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