Горняк22: Соцсети: в Барнауле мужчина зазывал детей посмотреть «что-то интересное»

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Женщина призвала родителей Индустриального района быть осторожными и не отпускать детей одних в школу. Полиция уже заинтересовалась инцидентом

В родительских чатах Барнаула распространяется сообщение о том, что в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова якобы ходит мужчина с собакой и зазывает детей к себе домой, сообщает ИА «Амител».

Так, одна из женщин рассказала, что сначала «немолодой» мужчина встретил ее сына в районе дома на улице Малахова, 111, и попросил проводить его домой, а после отказа позвал к себе «показать что-то интересное». При этом мужчина был с черно-белой собакой.

В полиции сообщили изданию, что сейчас по данному факту проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина пытался затащить девочку в кусты у школы. Инцидент произошел вечером 5 сентября у стадиона учебного заведения в Индустриальном районе. Якобы сначала мужчина хотел сфотографировать 10-летнюю школьницу, а потом склонял ее пройти с ним в заросли.

ТОЛК