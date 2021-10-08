Горняк22: Фуры буксуют на перевалах в Горном Алтае после снежного шторма

Снег. Транспорт. Непогода Фото: Барнаул22

Снегопад обрушился на Республику Алтай и Алтайский край 6 октября. Некоторые автомобилисты оказались не готовы к такой ситуации

Сложная дорожная обстановка наблюдается в Республике Алтай из-за внезапно выпавшего снега, сообщает Barnaul22.

В частности, на горных перевалах Кырлык и Ябоган автомобили и фуры застряли на дороге и не могли продолжить движение. Судя по кадрам, на небольшом участке в снежном плену оказалось около десятка машин.

При этом одни пытались откопать лопатой колеса, другие просто стояли в ожидании, что дорожная техника расчистит путь. Вероятнее всего, многие из них не успели поменять резину с летней на зимнюю.

Ранее сообщалось, что 6 октября в Алтайском крае снег завалил несколько районов. Так, в Змеиногорском районе отменили все автобусные рейсы до Барнаула и обратно. Кроме того, из-за непогоды в аэропорту краевой столицы задержали вылеты нескольких самолетов.

При этом, по данным синоптиков, устойчивого снежного покрова в регионе в октябре еще не будет.

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