Горняк22: Суд арестовал мужа бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

Ранее по делу Раковой арестовали бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также преподавателя Кристину Крючкову. Им вменяются хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы

6 октября в Москве суд арестовал предполагаемого гражданского мужа бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщает «Интерфакс».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Артура Стеценко до 5 декабря», – рассказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Следователи по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования возбудили против семейной пары уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

В МВД рассказали, что Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию, когда Ракова являлась гендиректором фонда.

«С 2017 по 2019 год под видом зарплаты Стеценко получил свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях», – сказали в МВД.

По данным следствия, на должности замминистра просвещения Ракова пролоббировала заключение госконтрактов с Фондом новых форм образования. После этого фонд привлек субподрядчика – Московскую высшую школу социальных и экономических наук.

Деньги при этом перечисляли компании «Учитель будущего». По двум контрактам работы так и не выполнили. Предварительно, ущерб государству оценили в 50 млн рублей. Сейчас проверяют ряд контрактов на 150 млн рублей, которые курировала Ракова.

Сама бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова свою вину признавать отказалась. На допросе она заявила о своей непричастности, а также о других фигурантах дела к предъявляемым обвинениям, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержала полиция. Предположительно, Марина Ракова якобы сама пришла к следователям после задержания ее мужа Артура Стеценко. Да этого она скрывалась от следствия около недели. Заочно ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 6 октября в Сбербанке сообщили, что Ракова у них не работает с 4 октября.

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