Горняк22: Барнаулец сядет за массовое ДТП, в котором погибли люди

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Прокурор посчитал, что водитель мог снизить скорость, учитывая, что погодные условия на дороге были неблагоприятными, однако он этого не сделал

Житель Барнаула осужден на 2,1 года колонии-поселения за массовое ДТП на зимней дороге, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Также в течение трех лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с вождением.

Суд посчитал, что житель Барнаула не учел погодные условия, а также выбрал неверную скорость движения, что привело к аварии. Он врезался в стоящий впереди автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал.

Напомним, 17 января 2020 года в третьем часу дня 33-летний водитель Павел Колпаков на кроссовере Hyundai Tucson ехал из Павловска в сторону Барнаула. В тот день на трассе был гололед, мела метель. На одном из участков на 47-м километре видимость была нулевая, и там уже собрались десятки автомобилей, которые не смогли избежать столкновения друг с другом.

В это время из стоящего минивэна Nissan Tino вышел мужчина – за несколько секунд до этого он столкнулся с другой машиной и хотел выяснить, к каким повреждениям это привело. Это обстоятельство стало роковым: Колпаков на Hyundai Tucson не сумел избежать столкновения и врезался в Nissan, зацепив его водителя. После этого кроссовер откинуло на встречную полосу движения, где в процессе разворота он сбил человека, который вышел наружу из автомобиля Lexus.

Оба мужчины погибли на месте. Также тяжелые травмы получила пассажирка Nissan Tino, которая находилась внутри машины: у нее диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер и разрывы внутренних органов.

В ходе расследования обвиняемый признал вину и материально полностью возместил вред, причиненный потерпевшим. Он выплатил родственникам погибших и пострадавшей женщине в общей сложности около 2 млн рублей. В связи с этим они просили суд о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Однако Павловский районный суд отказал потерпевшим и обвиняемому в прекращении уголовного дела по этим обстоятельствам.

Потерпевшие считают, что основной причиной ДТП стали погодные условия, а не неосторожность Колпакова. Следствие же установило, что мужчина нарушил ряд ПДД, включая ограничения скоростного режима, хотя скорость его движения установить не удалось.

ТОЛК