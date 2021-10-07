Горняк22: Водители барнаульских автобусов игнорировали плачущего на остановке ребенка

Автобус. Водитель Фото: pexels.com

Девочка стояла на остановке одна и плакала. Она рассказала, что не может уехать домой, так как водители автобусов не останавливаются на ее остановке

Жительница Барнаула помогла младшекласснице, которая не могла уехать со школы домой, так как водители не останавливались на ее остановке, сообщает Barnaul22.

Она рассказала, что вечером 5 октября шла мимо остановки «Больница ТЭЦ-2» и увидела плачущую навзрыд девочку.

«Мимо проехали три маршрута №18, и хоть бы один остановился. А уже темнело, дождь лил, взрослому-то неуютно, а про детей и говорить нечего – страшно…» – сказала она.

Женщина добавила, что, дождавшись очередного автобуса, она посадила ребенка в транспорт до дома. Горожанка призвала водителей быть более внимательными к «детской беде».

Ситуации с детьми в барнаульском транспорте случаются нередко. Ранее сообщалось, что 1 сентября водитель автобуса №58 якобы не выпустил ребенка на своей остановке из-за того, что его стошнило в транспорте. Мужчина требовал убрать за собой или заплатить деньги за уборку.

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