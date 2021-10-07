Горняк22: Барнаульскую автошколу оштрафовали за подражание «раскрученному» бренду

Автошкола Фото: pixabay.com

В УФАС подтвердили, что автошкола намеренно скопировала бренд уже известной и популярной организации, чтобы «завлекать» себе клиентов

Автошколу «БИП» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил конкуренции, сообщает пресс-служба краевого УФАС.

Как выяснилось, Центр высшего водительского мастерства (АКОО «ЦВВМ») ввел в оборот обозначение, похожее на аббревиатуру «БЦВВМ». В течение десяти лет фирма продвигала свои услуги под этим брендом.

Зная об этом, автошкола «БИП» подала в Роспатент на регистрацию товарного знака с аналогичной аббревиатурой и изображением. Став правообладателем спорного товарного знака в 2019 году, автошкола стала размещать его на своем сайте и визитках, что могло ввести в заблуждение пользователей ее услуг.

В связи с этим автошколе выписали штраф. УФАС направила решение в Роспатент для признания товарного знака недействительным.

Ранее суд признал, что барнаульская автошкола «БИП» «скопировала» товарный знак компании-конкурента. Центр высшего водительского мастерства обратился в ФАС с заявлением о том, что их интеллектуальные права были нарушены. Ведомство подтвердило, что компания «БИП» тем самым действительно нарушила закон о конкуренции. Однако автошкола с таким решением не согласилась и обжаловала решение Алтайского краевого УФАС , но суд встал на сторону ведомства.

ТОЛК