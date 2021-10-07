Горняк22: В Алтайском крае за 24 часа умерли рекордные 29 больных коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего сейчас по краю развернуто 4 102 койки для больных коронавирусом, большинство из них подключены к кислороду. Свободными остаются 500 мест

275 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего с начала пандемии на 6 октября в регионе зарегистрировали 79 277 случаев заражения ковидом, в том числе заразились 5 842 ребенка, сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, за последние 24 часа в регионе умерли 29 больных ковидом (абсолютный антирекорд с начала пандемии в регионе), 26 – именно от вируса. Общее число летальных исходов за все время – 5 .

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии в ковидных госпиталях края находятся 583 человека. Из них 242 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

С подтвержденным коронавирусом в алтайских ковидных госпиталях сейчас лежит 3 131 пациент.

Между тем 24 человека, переболевших коронавирусом, выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 59 769 человек.

Прививаются от инфекции сейчас 697,5 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 84,

Рубцовск – 28,

Бийск – 27,

Славгород – 13,

Алейск – 12,

Камень на Оби – 11,

Заринск и Калманский район – по 8 заболевших,

Красногорский и Тюменцевский районы – по 6,

Новоалтайск, Алтайский и Бийский районы – по 5,

Егорьевский и Зональный районы – по 4,

Крутихинский и Шипуновский районы – по 3,

Благовещенский, Бурлинский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский и Шелаболихинский районы – по 2,

Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский, Суетский, Табунский, Усть-Пристанский и Целинный районы – по 1.

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