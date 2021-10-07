Горняк22: Глава алтайского поселения выиграл 100 тысяч рублей за вакцинацию от COVID

Вакцина Фото: pixabay.com

В России проводят специальный розыгрыш среди тех, кто получил прививку от коронавируса: одна тысяча человек сможет получить по 100 тысяч рублей

Глава Паспаульского сельского поселения Чойского района Республики Алтай Василий Метелев выиграл 100 тысяч рублей в розыгрыше среди вакцинированных от ковида, сообщают «Новости Горного Алтая».

В России проводят две лотереи, которые определят победителей с помощью генератора случайных чисел. Первый розыгрыш состоялся 14 сентября, следующий намечен на 14 октября.

Всего определят одну тысячу победителей, каждый из которых получит по 100 тыс. рублей.

По состоянию на 6 октября в Республике Алтай вакцину от коронавируса получили 67 604 человека.

Ранее сообщалось, что в России определили первых 500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Информацию о призе граждане смогут узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги». Пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше. Средства поступят в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

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