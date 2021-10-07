Горняк22: Каждый день снег: какая погода будет в октябре в Алтайском крае

Осень Фото: pixabay.com

Октябрь в этом году в Алтайском крае будет вполне типичным. Средние температуры и осадки в крае будут находиться в пределах нормы

Погода в октябре в Алтайском крае будет нестабильной: в регионе будет морозно и снежно, сообщает ИА «Амител» со ссылкой на ведущего синоптика Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуарда Болгова.

По его словам, снег будет идти в регионе почти каждый день, однако устойчивого снежного покрова в регионе в этом месяце ждать не придется.

Что касается морозов, то слишком низких отрицательных температур в октябре не будет – ожидаются лишь заморозки до -11 градусов.

В первой декаде месяца ночные температуры составят -3…+2 градуса, днем будет около +1…+6. При этом в конце первой десятидневки синоптик обещает небольшое повышение температуры.

Во второй и третьей декадах ночные температуры воздуха будут колебаться в пределах +2…-5 градусов, днем – от 0 до +12. Среднемесячная температура воздуха в октябре будет около нормы и составит +1…+4 градуса.

Количество осадков прогнозируют в пределах нормы: от 20 до 62 мм. Больше нормы осадков выпадет только по западу Алтайского края – до 116 мм.

Напомним, 6 октября в некоторых районах края, в Змеиногорском, Шипуновском и Волчихинском, шел снег. Частично даже отменили автобусное сообщение со столицей региона.

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