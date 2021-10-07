Горняк22: Реанимация бийского госпиталя не справляется с наплывом тяжелых ковид-больных

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В Алтайском крае с каждым днем растет заболеваемость коронавирусом. Эта волна отличается большим притоком тяжелых больных. Также участились случаи заболевания среди детей и подростков

В ковидных госпиталях Бийска на лечении сейчас находятся 577 человек. В реанимациях уже практически нет свободных мест, сообщает «Бийский рабочий». Остальные палаты также почти полностью заполнены.

По словам медиков, в госпитали попадает много тяжелых больных. В связи с этим власти рассматривают вопрос о введении дополнительных ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что только за неделю в Алтайском крае дополнительно было создано 324 места в ковидных госпиталях. Всего за сентябрь развернули более четырех тысяч коек. Это связано не только с ростом числа заболевших коронавирусом, но и с увеличением числа пациентов, у которых болезнь проходит в тяжелой и крайне тяжелой формах.

На 6 октября в регионе развернуто 4 102 койки. Мониторинг загруженности проводят дважды в сутки. По краю загруженность коечного фонда составляет около 90%.

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