Горняк22: Жители Змеиногорска грозят голодовкой из-за копоти от «бракованной» котельной

Котельная Фото: Вести22

Местные жители давно ждут, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Однако с началом отопительного сезона люди вновь начали дышать копотью

Жители Змеиногорска бьют тревогу из-за черного дыма, который валит от местной котельной, сообщают «Вести22».

Горожане рассказали, что уже обращались в местную администрацию, прокуратуру, Роспотребнадзор, к экологам и в суд. Людям пообещали, что летом проблему решат. Однако с началом отопительного сезона она вновь обострилась.

Жительница Змеиногорска Татьяна Смолина, которая живет рядом с котельной, рассказала, что из-за сажи, которая летит от котельной, у нее не выродился урожай.

«Мы уже думаем о том, чтобы объявить голодовку! У меня на земельном участке в этом году вообще ничего не выросло – ни помидоры, ни огурцы, потому что земля завалена сажей. Я не могу каждый год снимать этот слой золы, складывать ее в мешки и это все вывозить!» – рассказала она.

Модульная котельная №10 была построена в Змеиногорске в 2018 году за 200 млн рублей и стала вырабатывать черный дым сразу.

Министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв заявил, что котельную построили с техническими ошибками, которые сейчас устраняют. По его словам, край выделил муниципалитету средства на установку циклонов, которые позволят снизить выбросы.

«Сейчас они проводят закупки, я оцениваю, что где-то в ноябре-декабре эта работа закончится. Тем не менее уже сегодня за счет изменения режимов работы котлов мы предвидим значительное снижение выбросов даже без установки циклонов», – сказал он.

Гилев выразил надежду, что с начала следующего года эта проблема исчезнет.

Ранее сообщалось, что Барнаул и Бийск хотят включить в список самых грязных городов России. В связи с этим города могут стать участниками федерального проекта «Чистый воздух». Согласно условиям программы, в этих городах планируется снизить вредные выбросы к 2024 году на 22%.

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