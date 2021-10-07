Горняк22: Бийчане обрывают рябину в городских парках и на кладбищах

Рябина Фото: pexels.com

Сборщиков рябины в последние дни все чаще видят и в городских парках, и во дворах домов, и на кладбищах. Очевидцы уверяют, что люди целенаправленно собирают ягоду целыми пакетами и мешками

Жители Бийска после первых заморозков начали собирать ягоды рябины с городских деревьев, сообщает «Бийский рабочий».

По словам местных, сборщиков ягод заметили даже у здания городской администрации. Они прошли весь парк за мэрией и насобирали целые мешки ягоды.

И хотя в этом нет ничего противозаконного, многие начали задаваться вопросом, куда дальше пойдёт ягода. Кроме того, рассуждают люди в соцсетях, вряд ли бы сборщики собирали рябину в центре города для своих нужд, ведь на ягоде могут содержаться вещества из автомобильных выхлопов.

Предположительно, для многих это дополнительный заработок. При этом в большинстве объявлений по продаже ягод сказано, что рябина собрана в садах или питомниках. Также ягоду, скорее всего, сдают в специальные пункты приема.

Ранее «Толк» сообщал, что на улицах Барнаула массово высаживают сирень, рябину и яблони. Осенью в городе высадят 219 деревьев высотой более 3 метров, а также 114 – высотой около 1,5 метра. Работы планируют завершить до середины ноября, но все будет зависеть от погодных условий.

ТОЛК