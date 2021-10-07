Горняк22: 38-летний солист «Иванушек International» сделал предложение своей девушке

Кирилл Туриченко Фото: instagram.com/kirillturichenko

Ранее Кириллу Туриченко приписывали роман с Юлией Барановской. Их неоднократно видели вместе, но позже ведущая опровергла слухи. Нынешняя девушка артиста далека от шоу-бизнеса

Солист поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сделал предложение Дарье Тарасовой, с которой более года встречался. Об этом в сторис в Instagram рассказала блогер Мария Солодар.

Артист предложил возлюбленной выйти за него замуж на свадьбе у популярного блогера. Торжество, за которое супруги заплатили около 300 млн рублей, прошло в Африке.

На вечеринке Туриченко сначала спел песню на французском языке, а потом встал на одно колено и предложил девушке руку и сердце. Девушка ответила согласием.

«Она сказала: «Да!» Я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка. По-моему, жениться – прекрасно! Раньше я думала, что это формальность, но внутри меняется все», – написала Солодар.

Скриншот сторис Фото: instagram.com/mariyasolodar

Ранее стало известно, что основатель SpaceX Илон Маск расстался с певицей Граймс. По словам предпринимателя, они «все еще любят друг друга», часто встречаются и сумели остаться в хороших отношениях. Предположительно, причиной разрыва стало то, что паре приходилось жить на два города.

ТОЛК