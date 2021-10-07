Горняк22: Житель алтайского села пожаловался на предприятие, которое «отравляет» жизнь

Село Комсомольское Мамонтовского района Фото: barnaul_news

«В селе уже нечем дышать, а от гари, исходящей от местного предприятия, почернели даже деревья», — написано в жалобе местного жителя

Житель поселка Комсомольский опубликовал в паблике Barneos22 фотографию, на которой видно как от расположенного возле села строения идет жуткий дым. В местном сельсовете считают, что ситуация не столь критическая, а тем, кто пишет в социальные сети, посоветовали обратиться с жалобой к экологам и Роспотребнадзору.

Руководство же предприятия, попавшего в кадр, предлагает сначала «комсомольцам» разобраться с местной свалкой, от которой идет неприятный запах.

«Официально жалоб не поступало»

«Жгут там кровь и шприцы, везут со всех населенных пунктов. Говорят, якобы у них есть фильтры. Но на самом деле их нет. Дышать невозможно. От гари почернели деревья», – обратился к подписчикам паблика неизвестный автор поста.

Глава Комсомольского сельсовета Геннадий Алешин, комментируя информацию, отметил, что лично он как житель поселка особых неудобств от дыма не испытывает, так как обычно он не попадает в село. Не поступало к нему жалоб и от односельчан.

«Есть у нас тут один деятель. Ему заняться нечем, вот и жалуется везде. Пусть идет в Роспотребнадзор, вместо того, чтобы строчить в социальные сети», – сказал Алешин.

Как выяснил «Толк», на фотографии, опубликованной в социальной сети – полигон компании «ЭкоКапитал», которая занимается утилизацией отходов.

«Строго наказываем»

Управляющий директор «ЭкоКапитала» Михаил Жильцов заверил, что объект аттестован, есть все необходимые лицензии, деятельность контролирует Роспотребнадзор.

«Объект по утилизации отходов расположен в 500 метрах от ближайшего дома. Роза ветров идет от села, унося дым в другую сторону. Когда направление ветра меняется, мы приостанавливаем деятельность и ничего не сжигаем», – пояснил Жильцов.

Он признался, что иногда бывают случаи, когда обжигая бочки из под горючих веществ, персонал закладывает их слишком много, поэтому происходит сильное задымление.

Управляющий пояснил, что за это строго наказывают. И если опубликованное фото было сделано в данной ситуации, последует строгий выговор.

«Это исключительные случаи. За это наказываем. Удивляет другое: никого из жителей поселка не возмущает свалка, которую они устроили вдоль дороги. Зимой еще ничего, а летом вонь стоит страшная, но почему-то это всех устраивает», – заметил Жильцов.

В любом случае, пообещал он, руководство проведет проверку и сделает оргвыводы.

ТОЛК