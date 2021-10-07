Горняк22: День образования штабных подразделений МВД 2021: история и поздравления

Полиция Фото: Виталий Барабаш

7 октября отмечают один из профессиональных праздников сотрудники штабов МВД России. Рассказываем его историю, а также делимся красивыми поздравлениями

История Дня образования штабных подразделений МВД

Профессиональный праздник День образования штабных подразделений МВД отмечают ежегодно 7 октября с 1998 года. Об этом сообщает портал calend.ru.

Именно в этот день в 1918 году были образованы Информационный и Инструкторский отделы в рамках Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД.

В свой праздник все сотрудники штабных подразделений МВД получают поздравления от руководителей, коллег и друзей. Лучших в этот день представляют к государственным наградам.

Поздравления с Днем образования штабных подразделений МВД

С Днем штабных подразделений

Важной службы МВД!

Счастья, радостных мгновений

И успешности в труде Вам желаем в этот праздник!

И добавим от души —

Пусть удача вас не дразнит,

А поможет классно жить!

Подарок. Презент Фото: Pixabay

Никто не знает, кроме штаба,

Какой ресурс, в каком масштабе…

Кто встанет пред бедой стеной,

Чтоб обошла нас стороной.

Ваш труд организован, слажен,

И каждый знает — очень важен!

Трудиться в штабе каждый рад,

Чтоб был отличным результат.

В штабных подразделениях

Всегда кипит работа,

Решаете вопросы,

Купаетесь в заботах. Желаю в праздник ваш,

Чтоб было все отлично:

В работе вашей сложной

И в жизни вашей личной.

Пусть найдет тебя по жизни

Важная награда,

Поздравляю с днем твоим,

Мой работник штаба.

Службы славной я желаю

И признания в труде,

Ну и пусть на личном фронте

Повезет всегда тебе.

Источник

ТОЛК