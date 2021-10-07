Горняк22: 7 октября пройдет первая сессия алтайского парламента в новом созыве

Зал заседаний АКЗС Фото: пресс-служба АКЗС

На заседании депутаты определят руководство заксобрания, его структуру. Главным изменением может стать увеличение комитетов с семи до девяти

7 октября избранные в сентябре депутаты нового созыва Алтайского краевого заксобрания соберутся на первую организационную сессию. На ней они примут основные кадровые и структурные решения.

На этом заседании депутаты тайным голосованием выберут председателя парламента. Два основным претендента на этот пост – единоросс Александр Романенко, который уже занимал этот пост в прошлом созыве, и коммунист Юрий Кропотин. Фаворитом считается первый.

Также изберут вице-спикеров. Предполагается, что их число возрастет до двух в этом созыве, и одно кресло достанется единороссу (Денису Голобородько), а другое – опять же представителю КПРФ (всё тому же Кропотину).

Кроме того, депутаты определят структуру заксобрания. Главным изменением по сравнению с прошлым созывом может стать увеличение комитетов с семи до девяти. На этой же сессии станет известно, кто их возглавит.

Следующая сессия пройдет тоже в октябре, и на ней уже будут рассматриваться традиционные вопросы сессии. Первым важным документом, который рассмотрят депутаты нового состава, станет проект бюджета на следующий год.

ТОЛК