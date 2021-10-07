Горняк22: 18-летняя бийчанка на Mazda пролетела на красный и врезалась в «пятнашку»

ДТП в Бийске Фото: пресс-служба ГИБДД Бийска

В правоохранительных органах отметили, что за прошедшую неделю в Бийске зафиксировали девять ДТП, в которых пострадали 11 человек

3 октября в Бийске около остановки «Стахановская» 18-летняя водитель вылетела на встречку, где столкнулась в автомобилем «ВАЗ-2115», сообщает «Бийский рабочий».

Стало известно, что девушка, находясь за рулем Mazda 3, проехала на красный сигнал светофора, после этого выехала на встречную полосу, где врезалась в «пятнашку».

В результате ДТП пострадал ребенок. Он был пассажиром в отечественном автомобиле. Машины также получили серьезные повреждения.

Ранее на Алтае 14-летние подростки устроили ночные гонки и попали в ДТП. Авария произошла в ночь на 5 октября на Чуйском тракте. Машины, которыми управляли дети, столкнулись во время обгона. В результате столкновения оба авто улетели в кювет. С места происшествия госпитализировали трех человек.

ТОЛК