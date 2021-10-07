Горняк22: Сбросил с 24-го этажа: новосибирского блогера судят за убийство знакомого

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В августе 2020 года судья оставил обвиняемого блогера под стражей. Тогда около 20 новосибирцев, которые не верили в его виновность, пришли поддержать обвиняемого

В Новосибирске 36-летний тревел-блогер предстанет перед судом за убийство знакомого, тело которого он, как полагает следствие, сбросил с 24-го этажа, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По материалам дела, 2 апреля 2020 года в квартире на улице Ясный Берег мужчины вместе пили алкоголь. В какой-то момент они начали ссориться. Обвиняемый взял нож и ударил им потерпевшего. После этого мужчина якобы перенес тело на балкон и сбросил его с высоты 24-го этажа.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый свою вину в преступлении не признал. В его виновность не верит и его супруга, сообщает «НГС».

«Муж два полиграфа прошел, которые показали, что он этого не совершал и не обладает информацией, кто это сделал. Другие экспертизы делали со сбросом манекена, там не были соблюдены параметры квартиры», – рассказала она.

Ранее «Толк» сообщал, что убивший вахтершу вуза в Барнауле 30 лет назад не стал обжаловать приговор. Преступление произошло в 1993 году. В день убийства пострадавшая находилась на дежурстве и увидела в одном из помещений корпуса постороннего. Молодой человек забил женщину молотком и ножом.

ТОЛК