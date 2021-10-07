Горняк22: 17-летний пьяный сибиряк катал на машине свою двухлетнюю дочь

ДПС Фото: pixabay

Внимание полицейских привлекла «шестерка», водитель которой нарушил ПДД. В машине сотрудники обнаружили пьяного подростка и его маленькую дочь

В Тулунском районе Иркутской области полицейские остановили 17-летнего водителя «ВАЗ-2106», который решил покатать свою двухлетнюю дочь, сообщает «КП».

Стало известно, что подросток вел машину в состоянии алкогольного опьянения. При этом в салоне авто рядом с ним без детского кресла сидела его маленькая дочь. Полицейские выяснили, что у молодого человека нет водительских прав.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что подросток отказался проходить медосвидетельствование. Против водителя составили несколько административных протоколов, в том числе и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Его мать получила такой же штраф.

Ранее в Республике Алтай 14-летние подростки устроили ночные гонки и попали в ДТП. Авария произошла в ночь на 5 октября на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе. От столкновения оба авто улетели в кювет. Водителей и одного пассажира госпитализировали с травмами различной тяжести.

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