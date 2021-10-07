Горняк22: Прокуроры запросили для обвиняемых по делу «Зимней вишни» до 21 года колонии

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Прения по делу продолжатся 13 октября. В настоящее время в кемеровском суде также оглашают приговор в отношении еще восьми подсудимых

Гособвинение запросило от 8 до 21 года колонии для бывших руководителей кузбасского стройнадзора и компании, которая проводила реконструкцию в «Зимней вишне», сообщает ТАСС.

«Государственное обвинение озвучило размеры наказаний. Фигурантам дела Светлане Шенгерей, Никите Чередниченко и Танзиле Комковой грозит 8, 18 и 21 год лишения свободы соответственно. Кроме того, Чередниченко могут назначить штраф в 40,4 млн рублей, а Комковой 450 млн рублей», – рассказала адвокат потерпевших Анна Воронкина.

По ее словам, для сына Комковой, который был бизнес-партнером Чередниченко, прокуратура запросила 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, экс-глава регионального Госстройнадзора Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 млн рублей от гендиректора Кемеровского кондитерского комбината. За взятку чиновница не привлекла компанию к ответственности за нарушения во время реконструкции здания «Зимней вишни».

Кроме того, как считает следствие, Комкова и ее подчиненная Шенгерей не стали устранять нарушения при строительстве, которые выявили во время проверки в марте 2014 года. Шенгерей составила документы, по которым работы якобы были проведены в соответствии нормам. После этого торговый центр начал работать с неисправной системой пожаротушения и заблокированными дверями эвакуации посетителей.

Ранее стало известно, что восемь фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» признали виновными. Дело начали рассматривать еще в мае 2019 года. Три руководителя ТРЦ оказались виновны в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть. Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, еще 450 признали потерпевшими.

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