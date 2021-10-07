Горняк22: В Сибири подросток уколол школьника иглой от шприца и сбежал

Шприц Фото: pixabay.com

Мать пострадавшего ребенка ищет подростка, который, предположительно, воткнул шприц в ногу ее сына. На ней у ребенка остался след от укола

4 октября в Минусинске Красноярского края подросток уколол восьмилетнего мальчика иглой в ногу, сообщает РИА Новости.

Мама ребенка сразу же обратилась в полицию. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На записи можно увидеть, как два подростка идут по улице. Навстречу им направляются школьники. Оказавшись рядом, один из парней воткнул иглу в бедро мальчика и убежал.

Предположительно, подросток уколол школьника шприцем. Сам пострадавший не видел, была ли в нем какая-то жидкость. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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