Горняк22: Батончики Bounty могут пропасть с российских прилавков вслед за «Дошираком»

Bounty Фото: pixabay.com

По словам представителей компании, товарные запасы шоколада на складах полностью восполнятся к середине октября 2021 года

Компания Mars заявила об ограничении выпуска шоколадных батончиков и конфет Bounty из-за проблем с поставками сырья, сообщает «Коммерсантъ».

Предположительно, причиной дефицита стала нехватка кокосовой стружки после неурожая в странах-производителях кокоса. При этом сложности с поставками могут продлиться до следующего года.

В минсельхозе США отметили, что прошлогодние тайфуны повредили на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире) примерно 49 млн кокосовых деревьев. Это может привести к снижению урожая на ближайшие два-три года.

Американская компания Mars – один из крупнейших производителей кондитерских изделий. Она выпускает шоколадные батончик таких брендов, как Bounty, Mars, Milky Way и Snickers. В России эти конфеты и батончики производят на фабрике в Ульяновской области.

Ранее «Толк» сообщал, что россияне смели с полок магазинов лапшу «Доширак». В соцсетях также появились объявления о продаже лапши быстрого приготовления по завышенной стоимости от 1 до 10 тысяч рублей за упаковку. Перед этом в Сети появилась информация, что рязанский завод, где делают полуфабрикат, приостановил производство.

ТОЛК