Горняк22: Алтайским рынкам запретили продавать мясо забитого на подворьях скота

Корова. Фермерство Фото: pixabay.com

На территории края действует более 170 предприятий, которые осуществляют убой животных, около 70 оказывает давальческие услуги

В Алтайском крае ветеринарная служба с 1 октября прекратила выдавать сопроводительные документы на домашнее мясо – продавать такую продукцию на рынках теперь нельзя, сообщают «Вести-Алтай».

Запрет начальника краевого ветуправления Владимира Самодурова связан с письмом из федерального минсельхоза о «недопущении подворного убоя» – в документе в качестве альтернативы предлагается использовать убойные пункты и площадки.

Однако такие есть далеко не в каждом районе.

«На наш рынок из шести районов возили мясо, сейчас – вот всё, что осталось, доторговываем остатками, через неделю здесь будет пустой рынок», – прогнозирует индивидуальный предприниматель Ирина Деккерт.

Алтайские аграрии надеются на вмешательство властей – ситуация в этой отрасли ухудшается с каждым часом, отмечают журналисты.

По их данным, в селах уже появились скупщики, которые принимают скот без документов по 90 и даже по 60 рублей за килограмм живого веса, делают кустарно забой и вывозят мясо из региона – продажу домашнего мяса разрешили власти соседних городов Новосибирска, Кемерова и Омска.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в России запретили разводить животных и птиц на садовых участках.

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