ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 79 тысяч человек

Горняк22
20 часов Ago

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего в крае развернуто 4 038 коек для ковидных больных. Свободными на 5 октября остаются 462 больничных ковидных места в больницах

270 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 5 октября в крае уже 79 002 заболевших с начала пандемии, в том числе 5 783 ребенка, сообщает оперативный штаб региона.

За месяц в крае коронавирус выявили у 7 352 местных жителей.

  • 568 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 233 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
  • За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 28 больных коронавирусом,16 – непосредственно от инфекции. Всего скончались уже 5 558 зараженных.
  • С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежит 3 131 человек. Еще 445 пациентов лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.
  • Прививаются от инфекции в настоящее время 694,4 тыс. жителей региона.
  • Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 27 395 человек, Бийске – 6 934 и Рубцовске – 5 420.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 81,
Рубцовск – 20,
Заринск – 15,
Бийск – 12,
Бийский район – 10,
Топчихинский – 8,
Алейский, Волчихинский, Локтевский и Усть-Калманский районы – 7,
Залесовский, Третьяковский и Шипуновский – 6,
Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский и Тогульский район – 5,
Калманский, Краснощековский, Новичихинский и Поспелихинский районы – 4,
Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский и Кытмановский районы – 3,
Алтайский, Зональный Красногорский, Петропавловский, Советский и Шелаболихинский районы – 2,
Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, Табунский, Тальменский и Тюменцевский районы – 1.

ТОЛК

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