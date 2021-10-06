Горняк22: Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 79 тысяч человек

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего в крае развернуто 4 038 коек для ковидных больных. Свободными на 5 октября остаются 462 больничных ковидных места в больницах

270 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 5 октября в крае уже 79 002 заболевших с начала пандемии, в том числе 5 783 ребенка, сообщает оперативный штаб региона.

За месяц в крае коронавирус выявили у 7 352 местных жителей.

568 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 233 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 28 больных коронавирусом,16 – непосредственно от инфекции. Всего скончались уже 5 558 зараженных.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежит 3 131 человек. Еще 445 пациентов лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.

Прививаются от инфекции в настоящее время 694,4 тыс. жителей региона.

Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 27 395 человек, Бийске – 6 934 и Рубцовске – 5 420.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 81,

Рубцовск – 20,

Заринск – 15,

Бийск – 12,

Бийский район – 10,

Топчихинский – 8,

Алейский, Волчихинский, Локтевский и Усть-Калманский районы – 7,

Залесовский, Третьяковский и Шипуновский – 6,

Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский и Тогульский район – 5,

Калманский, Краснощековский, Новичихинский и Поспелихинский районы – 4,

Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский и Кытмановский районы – 3,

Алтайский, Зональный Красногорский, Петропавловский, Советский и Шелаболихинский районы – 2,

Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, Табунский, Тальменский и Тюменцевский районы – 1.

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