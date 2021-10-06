ГОРНЯК22 07.10.2021
Происшествия

Горняк22: ГИБДД сообщила об ограничении движения под Барнаулом 5 октября

Горняк22
20 часов Ago

Военные колонны Фото: Alexander Shidkov

Проезд заблокируют на два часа на участке дороги от поселка Сибирского до Озерок. Меру вводят из-за проезда военной техники

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения транспорта вечером 5 октября.

В связи с плановым движением военных колонн проезд для всех видов транспорта закроют:

– с 20.30 до 22.30 на участке автодороги н.п. Сибирский – а/д Новокраюшкино – Первомайское – н.п. Озерки.

В ГИБДД напомнили автовладельцам о необходимости заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле трамваи остановились на час из-за упавшей пассажирки.

ТОЛК

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