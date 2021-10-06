Горняк22: ГИБДД сообщила об ограничении движения под Барнаулом 5 октября
Военные колонны Фото: Alexander Shidkov
Проезд заблокируют на два часа на участке дороги от поселка Сибирского до Озерок. Меру вводят из-за проезда военной техники
Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения транспорта вечером 5 октября.
В связи с плановым движением военных колонн проезд для всех видов транспорта закроют:
– с 20.30 до 22.30 на участке автодороги н.п. Сибирский – а/д Новокраюшкино – Первомайское – н.п. Озерки.
В ГИБДД напомнили автовладельцам о необходимости заранее планировать свой маршрут.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле трамваи остановились на час из-за упавшей пассажирки.